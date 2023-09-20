"قبل ظهوره بدونه".. ماذا قال أحمد الفيشاوي عن إزالة رسوم التاتو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ظهور الفنان أحمد الفيشاوي بدون رسوم التاتو، التي تغطي جسده، في أحدث صور له من كواليس تصوير فيلم "عادل مش عادل" ، أثار جدلا واسعا، زاد مع نشره صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام".

الفيشاوي، الذي ظهر بالصورة، وهو عاري الصدر وبدون أي "تاتوهات" على جسده، أثار تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية قيامه بإزالة التاتوهات والتي من الصعب إزالتها.

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالي: "شكلك أحلى من غير تاتو، سبحان الله دائمًا خلق الله أفضل كثيرًا من اللي عمله في جسمه من وشم، سبحان الله شكلك أجمل من دون وشم، شكلها بدلة جلد استحالة الوشم ده كله يتشال".

ومع تعدد الأسئلة، تجدد الحديث عن رحلة الفنان أحمد الفيشاوي، مع رسوم التاتو المثيرة للجدل.

أحمد الفيشاوي، تحدث عن إدمانه لرسم التاتو، في عدة برامج، ومنها برنامج "الليلة دي"، وقال: "أول تاتو كان في رجلي، وبعدين الموضوع أصبح إدمان وبستمتع برسم التاتو، مرض نفسي تقريبًا.

وتابع: "ساعات أقرر في دقيقة تاتو وساعات بتكون بقالها سنين في خيالي، شكل أو أكون في بلد تانية".

الفيشاوي، رد على سؤال عن إمكانية إزالة الرسوم، وأجاب: "لا مش هنمسح حاجة أنا هموت بيهم".

وخلال ظهوره في برنامج "أسعد الله مساءكم مع أبو حفيظة"، كشف الفنان أحمد الفيشاوي، أن الفنانة شيرين رضا هي السبب في حبه لرسم التاتو، موضحا أن أول تاتو قام برسمة على جسده كان على قدمه وكان على شكل حرف "s ".

الفيشاوي، أوضح أن والدته الفنانة سمية الألفى، ليست المقصودة بالحرف مشيرا أن والدته قالت له بلاش ترسم تاتو على وشك.

وأكد الفنان المثير للجدل، أنه من الممكن أن يقوم برسم نظارات على خده، لو راحت منه خالص وبدء الخوف من تنفيذه، مضيفا أن ألم رسم التاتو مرتبط بالمكان الذي يتم الرسم عليه فكلما اقترب الرسم من العظم كان الألم أشد .

الفنان أحمد الفيشاوي، وضع باللغة الإنجليزية، تعليقا على أحدث صورة له، التي ظهر بها عاري الصدر، وبدون رسوم التاتو، وكتب: "شكرًا فريق الفيشاوي على الشعر والمكياج الجميل، لقد قمنا جميعًا بعمل رائع، ولكن يظل السؤال من هو هذا الشخص".

الفيشاوي في الليلة دي

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