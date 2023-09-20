نجل الفنان أشرف مصيلحي يوجه رسالة مؤثرة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه يوسف مصيلحي نجل الفنان أشرف مصلحي، رسالة مؤثرة لوالده الراحل أعرب من خلالها عن اشتياقه لوالده.

ونشر يوسف، صور تجمعه بوالده الراحل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب في الدنيا".

وتابع: "كان نفسي تكون موجود وشايف حب الناس وروحك الحلوة الموجودة في كل حد فينا وتشوف الناس كلها بتقول عليك إيه من أصغر واحد لحد أكبر واحد، وأنا فعلًا مش فاكر ولو مرة واحدة أنت عملت حاجة ضايقتني أو حتى شدينا مع بعض زي أي أب وابنه و ده عشان إحنا كنا صحاب".

وأضاف: "كنت بتفهمني وعارف دماغي وأنا عارف أنك دلوقتي مرتاح أكتر بكتير و أكيد مبسوط وأنت شايفنا كلنا متجمعين وحاسس أكيد بكل المحبة اللي كانوا موجودين اليومين دول وهيفضلوا موجودين علطول، ودلوقتي أنا هعرف أتكلم معاك وعارف إنك هتسمعني يمكن أكتر من آخر فترة كنت موجود وسطنا عشان كنت تعبان فمش بعرف أتكلم معاك"

واستكمل: "بس أنا عايزك تعرف إني بحبك أوي وهفضل شايل اسمك وأنا فخور أنك أبويا لحد لما أجيلك إن شاء الله، بجد بحبك أوي يا بابا وعارف إنك أكيد في الجنة إن شاء الله".

ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز ٤٩ عاما.

وشيع جثمان الفنان الراحل أمس الإثنين من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم: أشرف زكي، إلهام شاهين، نهال عنبر، لبلبة، منال سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، خالد يوسف.