شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق المخرج أمير اليمانى زوج النجمة حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج أمير اليماني زوج النجمة حنان مطاوع، عن وفاة شقيقه كريم، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا:" أخى كريم اليماني في ذمة الله".





وفى سياق آخر تعمل حنان مطاوع خلال الوقت الحالي على استكمال تصوير مسلسل "صوت وصورة"، حيث من المقرر تقديمه في 30 حلقة من إخراج توبة، وتـأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويشارك في بطولته أيضا نجلاء بدر، صدقى صخر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوي.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة قررت تكريم النجمة "حنان مطاوع" بالدورة الـ39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وحنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.