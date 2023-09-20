هالة صدقي توجه رسالة لزملائها من الوسط الفني

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن استيائها من تكريم بعض زملائها في الوسط الفني، من مهرجانات ولجان غير معروفه الهوية وغير متخصصة لمجرد الكسب المادي من خلال الممولين.

وكتبت «صدقي» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي من خلال لجنه تحكيم متخصصة وجائزة الجمهور من خلال استفتاء جماهيري استمر ثلاثه شهور، ولذلك أنا سعيدة جدًا بالجائزيتن من مهرجان موركس دور ببيروت».

وأضافت: «انتشرت مؤخرًا عدة مهرجانات ومناسبات لتكريم الكثير من النجوم من خلال لجان غير معروفه الهويه وغير متخصصه لمجرد الكسب المادي من خلال الممولين ولكن ليس لهم علاقه بالفن أو غيره فأصبحت مهرجانات تجاريه، وهناك بعض المهرجانات تكون النتيجه حسب الاهواء والمصالح واغلب اللجان لا يشاهدوا اغلب الاعمال فكيف يصدروا حكمهم على زملاء لهم لم يشاهدوا اعمالهم بالكامل».

تابعت: «وهناك استفتاء ينشر صور لنجومه واصدقائه وحسب اهوائه وبالطبع لا ينشر صور بقيه الزملاء المرفوضين وهناك استفتاء ينشر لحفظ ماء الوجه ولاعطائه مصدقيه لمده يومين تلاته ويرفعه لانه ببساطه عارف النتيجه».

واختتمت هالة صدقي حديثها قائلة: «ارحمونا من هذه المهرجانات العشوائيه لانها تؤثر سلبا على كل الزملاء الذين يبذلون الكثير من التعب والجهد ولا يجدوا التقدير المستحق حتي وهم على علم أن اغلب ه ه المهرجانات تجاريه».

تكريم هالة صدقي بأفضل ممثلة من مهرجان «موركس»

وحصلت الفنانة هالة صدقي، على جائزة أفضل ممثلة لدورها في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023.

أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

العمل من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، طارق النهرى، والإخراج محمد سامى.

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