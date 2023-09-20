أحمد سعد يعلق لأول مرة على خبر طلاقه.. ماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حوالي 20 يوماً من إعلان زوجته انفصالها عنه، خرج الفنان المصري أحمد سعد عن صمته ليعلق على خبر طلاقه من مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وأجاب صاحب “وسع وسع” خلال تصريحات تلفزيونية عندما سأل حول ما إذا كان يشعر بالحرية بعد الانفصال أم لأ؟، قائلًا: “قصدك الحرية بدون جواز.. أنا أصلا كده كده حر”.

وكان هذا هو التصريح الأول لصاحب “عليكي عيون” حول موضوع طلاقه، وذلك بعدما أعلنت علياء في 31 أغسطس انفصالهما عبر حسابها في “إنستغرام”، قائلةً: “حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة”.

وتابعت: “شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وإنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغل”.

لتختتم هجومها قائلة: “ربنا معايا أنا وبناتي.. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجه حصلت”.

كما حذفت كل صورها مع الفنان المصري.

يذكر أن علياء بسيوني هي الزيجة الرابعة في حياة أحمد سعد، ارتبط بها في أغسطس 2021 وأنجب منها فتاتين، الأولى علياء نسبة لاسمها والثانية مريم التي ولدت في 17 يوليو الماضي.