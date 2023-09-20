أول تعليق لـ هيو جاكمان بعد انفصاله عن زوجته: “أوقات صعبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: يبدو أن النجم العالمي هيو جاكمان ليس مستعداً للحديث حالياً عن طلاقه من زوجته ديبورا لي فيرنس، لكنه رغم ذلك وعندما سأله أحد المصورين عن الأمر، أظهر الممثل أخلاقاً عالية بطريقة ردّه.

فخلال تجوله يوم السبت 16 أيلول/ سبتمبر في نيويورك، طارد بعض المصورين النجم ووجهوا له أسئلة حول انفصاله المفاجئ عن زوجته بعد 27 عاماً من الزواج، فأجاب بأنه لا يشعر بأن اللحظة مناسبة لمناقشة الموضوع واكتفى بالقول أنهما يمران بفترة صعبة.

وبعد ذلك تطرق المصور للحديث عن فيلم “Deadpool 3” وسأل هيو عن موعد استئناف تصويره – فأجابه بأن التصوير سيكون في أقرب وقت ممكن عندما يُسمح لهم بذلك، في إشارة إلى الإضراب الجاري حالياً في هوليوود.

وأنهى هيو جاكمان وزوجته ديبورا لي فيرنس، زواجهما بشكلٍ ودي بعد زواج دام 27 عاماً، حيث شارك الزوجان بياناً نشرته مجلة PEOPLE، وجاء فيه: “لقد حظينا بمشاركة ما يقرب من 3 عقود معاً كزوج وزوجة في زواج رائع ومحب. رحلتنا الآن تتغير وقررنا الانفصال لمتابعة نمونا الفردي، لقد كانت عائلتنا وستظل دائماً على رأس أولوياتنا. ونحن نتعهد بهذا الفصل التالي بامتنان وحب ولطف. نحن نقدر بشدة تفهمكم لاحترام خصوصيتنا بينما تتنقل عائلتنا في هذا التحول في حياتنا جميعاً”.

وكان آخر ظهور لـ هيو جاكمان وديبورا لي فيرنس على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا Met Gala في الأول من مايو. وفي يوليو الماضي، حضرا نهائيات بطولة ويمبلدون للرجال.