"صلة رحم" يجمع ريهام عبد الغفور بإياد نصار

ميرنا وليد - بيروت - تنشغل الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور بالتحضير لمسلسلها الجديد المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، تحت عنوان "صلة رحم" والذي يجمعها بإياد نصار وباقة من الممثلين وهو من تأليف أحمد أبو زيد، إخراج تامر نادي.

يناقش المسلسل قضية تتعلق بصلة الارحام.

كما من المتوقع تصوير جزء ثاني من مسلسل "الغرفة 207"، بعد انتهاء القيمين على العمل من كتابة السيناريو. وكانت عبد الغفور قدمت شخصية عفريتة في الجزء الاول الذي شاركها بطولته الممثل محمد فراج.

وكانت عبد الغفور عانت في الفترة الماضية بسبب عدم تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما.