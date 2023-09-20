الخميس.. الفرقة القومية تغني من أعمال وردة وفريد الأطرش في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش والمطربة وردة تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة والنصف مساء الخميس 21 سبتمبر على المسرح الكبير.

يشارك في إحياء الحفل: إيمان عبدالغني، أحمد عفت، محمد طارق، إيناس عز الدين، أشرف وليد.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989؛ بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي حفاظا عليه من الاندثار.