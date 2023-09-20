الجمعة.. أعمال بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدي، يقدمها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج: مالي، ليلة من الليالي، موعود، الهوى هوايا، اسمعوني، حكايتي مع الزمان، ميتى أشوفك، بهية، يا الخيزرانة.

يشارك في إحياء الحفل: مريم، زينة، محمد متولي، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكمان الدكتور إيهاب عبدالحميد.

الحدير بالذكر أن بليغ حمدي ولد عام 1931 وأتقن العزف على آلة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبدالحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفي في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان المتنوعة .