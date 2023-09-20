الخميس.. الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش وذكرى محمود الشريف في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة مئوية "فنان الشعب" سيد درويش وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 21 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الرمزين الكبيرين، منها: القلب ولا العين، زوروني كل سنة مرة، يا ورد على فل وياسمين، على قد الليل ما يطول.

يشارك في إحياء الحفل سارة مجدي، محمد رئيس، يمنى حسن، أحمد رجب، هايدي الجندي، مصطفى سعد، آلاء أيوب، كريم زيدان .

يذكر أن الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد أن نجح في تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضي.

الموسيقار محمود الشريف أبدع لونا غنائيا لم يكن معروفا من قبل وهو الصور الغنائية أو البرامج الغنائية في الإذاعة، وبرع في هذا اللون ولحن أكثر من أربعين برنامجا غنائيا إلى جانب عدد من الاعمال الغنائية الوطنية والعاطفية، كرمته الدولة فى أكثر من مناسبة، ونال عام 1989 جائزة الدولة التقديرية.