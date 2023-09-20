أول تعليق من دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة دينا الشربيني، منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن وفاة والدتها.

وكتبت دينا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها، واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها وأغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء والمغفرة".

وتابعت: "صلاة الجنازة غدًا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي".

وكان والد الفنانة دينا الشربيني قد رحل عن عالمنا في أبريل الماضي بعد صراع مع المرض.