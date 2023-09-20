قبل رحيلها.. تعرف على موقف والدة دينا الشربيني من دخولها التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد 5 أشهر من وفاة والدها، رحلت اليوم الأربعاء عن عالمنا والدة الفنانة دينا الشربيني، السيدة ليلى السيد عبدالله التمامي.

الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أعلنت عن الوفاة، وكتبت: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة/ ليلى السيد عبدالله التمامى، والدة الزميلة والصديقة، دينا الشربيني، وكل من ريهام المندوه، ونشوى المندوه، و يوسف المندوه، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

وكانت الفنانة دينا الشربيني، تحدثت خلال ظهورها في برنامج "سهرانين" مع النجم والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، عن موقف والديها من دخول مجال التمثيل.

دينا قالت: "والدتي مكنتش موافقة خالص وأنا هموت وأدخل أي حاجة خاصة بالتمثيل، ووالدي مكانش بيعترض على أي حاجة عاوزاها بس، هو كان نفسى أكون مذيعة، فقالي على فكرة نخلي والدتي توافق على التمثيل وهي إني أكون مذيعة في الأول وواحدة واحدة أدخل مجال التمثيل، وفعلا بدأت كمذيعة في برنامج شبابيك وبرنامج عز الشباب".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى ، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، حسب ما أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور.