"وضع معايير احترام الفنان".. مصطفى قمر يكشف عن بروتوكلات تعاون مع نقابة الصحفيين والسينمائيين والممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه سيتم وضع بروتوكولات جديدة مع نقابة المهن التمثيلية.

وكتب "قمر": "قريبا بروتوكولات جديدة مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين مع نقابة الصحفيين لوضع معايير لاحترام الفنان المصري وعدم المساس بحقه الأدبي وتاريخه الفني".

ويعرض للفنان مصطفى قمر في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم"، ويشاركه البطولة: داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.