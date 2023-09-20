شكل قدمي توبا بويوكستن يعرضها لموجة من السخرية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة التركية توبا بويوكستن على جمهورها بصورة غريبة الاطوار حيث أنها صورت قدمها، ووجهها يظهر في المرآة أمامها.

الصورة أثارت الكثير من التعليقات والجدل، وأغلب التعليقات جاءت ساخرة من قدمي توبا، منها أن مقاس رجلها 41، ومنها ما يتعلق بشكل أصابعها.

وجاءت الكثير من التعليقات ساخرة من تصوير توبا لقدميها بهذه الطريقة مع وجهها بهذا البعد في المرآة.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام عالمية عن كواليس جلسة التصوير التي جمعت الممثلين توبا بويوكستون وظافر العابدين ، وذلك لصالح مجلة ELLE وذلك من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ونال اعجاب الكثيرين.

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