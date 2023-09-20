ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف باخر ظهور لها من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاميركية من خلال صور رائعة شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت باكثر من لوك فكانت ترتدي في الاول توب واسع باللون الابيض والاسود ذات اكمام طويلة وواسعة مزين بالترتر، و في الثاني كانت ترتدي فستان طويل باللون الزهري مالريش من دون أكمام، وفي الثالث غرتدت فستان زهري طويل من دون اكمام مكشوف الصدر مزين بحبات الكريستال مع فتحة عند الساق، وفي الاخير ظهرت بفستان فوشي اللون ذات اكمام طويلة مزين بحبات الترتر.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- من لوس أنجلوس وبعدة إطلالات.. سلمى أبو ضيف تسحر الجمهور بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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