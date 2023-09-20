مالك الرحباني يحقق حلم عمره بإجائه مقابلة مع آل باتشينو وهكذا وصفه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أجرى الممثل اللبناني العالمي مالك الرحباني لقاء مع نجم هوليوود الأشهر على الإطلاق آل باتشينو وعبّر عن سعادته وفرحته التي لا توصف لتمكنه من التحدث مع ممثله المفضل.



ووثق مالك بالصورة اجتماعه بـ آل باتشينو وشاركها في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق مسهب جاء فيه :"هناك لحظات تحدد حياتك. هذا هو واحد منهم. أن أتمكن من مقابلة آل باتشينو والتحدث معه، أحد أعظم الممثلين والممثلين المفضلين لدي على الإطلاق، هي لحظة سأعتز بها لبقية حياتي! إن مشاهدته وهو يؤدي قراءة لمسرحية ريتشارد الثالث لوليم شكسبير تعتبر بمثابة تحفة فنية في التمثيل. كان علي أن أخبره أنني عندما كنت في السابعة من عمري، كنت قد حفظت "كارليتوز واي" و"سكارفيس" وكنت أمثلهما في ملعب المدرسة!! لم يكن هذا ليحدث لولا حبيبة عمري كيربي وأمنحك علامة 10/10".

إشارة إلى أن مالك الرحباني، هو حفيد الشاعر منصور الرحباني، والده المؤلف موسيقي والكاتب والمخرج والمنتج سينمائي والمسرحي اللبناني مروان الرحباني وكذلك فإن مالك ممثل وسيناريست ودق أبواب هوليوود مؤخراً بفيلمه "جاسر" الذي نال جوائز عديدة.