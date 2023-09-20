صبا مبارك تنعى والدة الفنانة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة صبا مبارك، والدة الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "البقاء لله ، الله يرحم فقيدتنا ووالدة اختي دينا الشربيني و يسكنها فسيح جناته … يا رب يصبر ريهام ونشوى ويوسف ودينا".

أعلنت الفنانة دينا الشربيني، منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن وفاة والدتها.

وكتبت دينا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها، واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها وأغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء والمغفرة".

وتابعت: "صلاة الجنازة غدًا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي".