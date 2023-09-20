"بنتي شافت الموت".. والدة منة بدر تيسير تعلن نقل ابنتها للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت والدة الفنانة منة بدر تيسير، عن نقل ابنتها للمستشفى بعد تعرضها لنزلة معوية حادة.

وكتبت والدة منة، عبر حسابها على فيسبوك: "بنتي حبييتي منة شافت الموت إمبارح.. نزلة معوية حادة من إمبارح في المستشفى ولا زلنا في المستشفى الحمد لله.. أدعوا لها تتحسن مليش غيرها".

وتعد منة بدر تيسير من مواليد عام 1987 بالقاهرة، بدأت مسيرتها الفنية وهي في السادسة من عمرها من خلال المشاركة بفيلم

"الحب بين قوسين" عام 1993، ثم مسلسل "السيرة الهلالية" عام 1997، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها "الغابة، سلسال الدم، نور مريم، وخيط حرير".

وشاركت منة بدر تيسير في 40 عملا فنيا، كان آخرها فيلم "لعبة شيطان" عام 2022 ، وتعد والدة "منة" هي شقيقة الفنانة شهيرة.