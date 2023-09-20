هكذا نعت شيرين رضا والدة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة شيرين رضا، على مواساة الفنانة دينا الشربيني في وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء.

وكتبت "شيرين"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "خالص التعازي والدعوات الصادقة بالصبر والسلوان للصديقة العزيزة دينا الشربيني في وفاة والدتها رحمها الله وأسكنها

فسيح جناته".

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن وفاة والدتها، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم أرحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها، وأجمعني بها في جنتك، اللهم أرحمها وأغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء والمغفرة".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدًا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي".

كان والد الفنانة دينا الشربيني قد رحل عن عالمنا في أبريل الماضي بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" الذي يعرض حاليا بالسينمات، ويشارك في بطولته: تامر حسني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج سارة وفيق.