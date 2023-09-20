"الأم هي الدنيا".. نجوم الفن ينعون والدة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والدة الفنانة دينا الشربيني، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد مرور 5 أشهر فقط من وفاة والد "دينا".

وجاء نعي النجوم لوالدة دينا الشربيني عبر حساباتهم المختلفة، كالتالي فكتبت الفنانة ياسمين رئيس: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى

رحمة الله والدة أختي دينا الشربيني ربنا يغفر لها ويصبرك يا حبيبتي، أرجو الدعاء لها".

وكتب الفنان تامر حسني، عبر حسابه على "إنستجرام": "توفيت إلى رحمة الله والدة الزميلة الفنانة دينا الشربيني الله يرحمها ويحسن إليها وذهبت إلى دار الحق

ربنا يصبرك يا دينا راحوا عند الحنان الكبير.. أسألكم الدعاء بالرحمة والفاتحة".

وكتبت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "لا إله إلا الله ربنا يرحمك يا طنط ليلى.. صلاة الجنازة غدا الخميس

الموافق 21 سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي".

بينما كتبت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة ليلى السيد عبدالله التمامي، والدة الزميلة

والصديقة دينا الشربيني، وكل من ريهام المندوه، ونشوى المندوه، ويوسف المندوه، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

فيما كتبت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "ما بعرف شو أقول.. ما في كلام ينقال قدام هذه المصيبة.. الله يصبرك يا دينا يا حبيبة قلبي، الرحيل صعب

والأم هي الدنيا، الله يكون معك ويصبرك على مصيبتين بأشهر قليلة، الفراق الأصعب هو فراق الأم والأب".

كان والد الفنان دينا الشربيني قد رحل عن عالمنا في أبريل الماضي بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" الذي يعرض حاليا بالسينمات، ويشارك في بطولته: تامر حسني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج سارة وفيق.