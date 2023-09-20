"ربنا يصبرك".. تامر حسني ينعى والدة الفنانة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان تامر حسني، والدة الفنانة دينا الشربيني، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء، وذلك بعد مرور 5 أشهر فقط من وفاة والد "دينا".

وكتب تامر، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "توفيت إلى رحمة الله والدة الزميلة الفنانة دينا الشربيني الله يرحمها ويحسن إليها، وذهبت إلى دار الحق ربنا يصبرك يا دينا راحوا عند الحنان الكبير.. أسألكم الدعاء بالرحمة والفاتحة".

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن وفاة والدتها، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم أرحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها، وأجمعني بها في جنتك، اللهم أرحمها وأغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء والمغفرة".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدًا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي".

كان والد الفنانة دينا الشربيني قد رحل عن عالمنا في أبريل الماضي بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" الذي يعرض حاليا بالسينمات، ويشارك في بطولته: تامر حسني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج سارة وفيق.