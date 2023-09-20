شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوى يقدم أعضاء لجنة تحكيم الدورة 39 من مهرجان المسرح العربى بحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، أعضاء لجنة تحكيم الدورة 39 من مهرجان المسرح العربي، والتي تشكلت من المخرج خالد جلال رئيساً، والمخرجة مريم أبو عوف، المخرجة مي ممدوح، الدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل، والمنتج محمد مشميش، المخرج الفنان معتز التوني، المنتج أحمد الجنانيني، المخرج أحمد خالد موسى، الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل معهد الإسكندرية، المايسترو د. طارق مهران، السيناريست الدكتور حاتم حافظ، السيناريست الفنان أمين جمال.

وحضر حفل الافتتاح الفنانة روچينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج معتز التوني، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.

وقال الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالى 40 عام قام أستاذنا الغالى فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليل على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخص غال علينا، فيكفى اسمك يا صديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه دكتور أشرف زكي".