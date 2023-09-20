شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى بافتتاح المهرجان العربى: 10 آلاف جنيه جائزة سنوية باسم فوزى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان المسرح العربي خلال حفل افتتاح الدورة 39، الدكتور أشرف زكي، والذي تحمل الدورة اسمه، وقال زكي: "أشكر كل زملائي وكل القائمين على المهرجان، وأحب أن أوضح أنني نجحت في إدارتي بالمعهد بفضل كل العاملين وأصدقائي، ونجحت في إدارتي للأكاديمية بفضل زملائي أيضا، فنحن نحب الأكاديمية وطالما نتنفس سنظل نعطيها ونحبها".

وأضاف زكي: "اجتمعت مع لجنة التحكيم وقررنا عمل جائزة باسم كل منهما، والجائزة ستكون بقيمة مالية كبيرة، كما قررت عمل جائزة سنوية بقيمة 10000 جنيه، وتحمل تلك الجائزة اسم الدكتور فوزي فهمي، وستمنح لعنصر واحد فقط ولا تقسم على أكثر من عنصر".

وحضر حفل الافتتاح الفنانة روچينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج معتز التونى، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.

وقال الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالى 40 عام قام أستاذنا الغالى فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليل على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخص غال علينا، فيكفى اسمك يا صديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه دكتور أشرف زكي".





