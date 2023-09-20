بعد شهرين على علاقتهما.. إلينا بوز ستتزوح من أوموت افيريغين في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - شهدت علاقة الثنائي المؤلف من النجمة التركية إلينا بوز والمنتج السينمائي أوموت افيرغين تطورات جديدة جعلت حبهما يزازد قوة، ورغم مرور فترة قصيرة على علاقتهما إلا أن عشق المنتج التركي لـ إلينا دفعه إلى طلب يدها للزواج وذلك خلال اجازتهما مؤخرًا في باريس.



وقد اجتمع كل من إلينا وأوموت مع عائلتيهما بعد عودتهما من العطلة وأقاما حفلاً صغيرًا كان بمثابة حفل خطوبة، على أن يُقام حفل زفافهما منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في قصر على مضيق البوسفور وبحضور عائلتي الثنائي وفق ما أوردت صحيفة "صباح" التركية.

وجاء ارتباط الينا بوز بعلاقة مع أوموت افيرغين بعد أيام قليلة من انفصالها عن حبيبها مدحت جان بعد علاقة استمرت أربع سنوات.

وكانت الكاميرات قد رصدت الينا وأوموت وهما يقضيان اجازتهما معًا في اليونان حيث شوهدا وهما بوضع حميم.