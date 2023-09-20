بالفيديو- لمياء جمال تطلق أحدث أعمالها "وش الصبح"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية لمياء جمال احدث اعمالها وهي أغنية تحمل إسم "وش الصبح" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "وش الصبح" هي اغنية رومنسية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستريغ شريف مكاوي، والاغنية على شكل فيديو كليب ذات طابع صيفي صور تحت إشراف المخرجة لماء غندور.

وتقول كلمات الاغنية:

تيجي ترقص معايا على شط البحر انا وانت بس

كلك سحر وقلبي حس ان انا وانت في أمس الحاجه

لحاجه جديده

تيجي دلوقتي نروح نغني لناس منعرفهاش

صوتك حلو متستناش، عنك عمري مبستغناش

قلبي بيحبك قلبي و ازاي بتغيب و تسيب القلب ف نار و لهيب

عيني بتقولك عيني ازاي بيطول و يطول البعد ، البعد رهيب

روحي يا حياتي يا روحي عايزاك هنا يمي ، بتروح همي

قلبي بيحبك قلبي و ازاي بتغيب و تسيب القلب ف نار و لهيب

عيني بتقولك عيني ازاي بيطول و يطول البعد ، البعد رهيب

روحي يا حياتي يا روحي عايزاك هنا يمي ، بتروق دمي

تيجي نسهر انا وانت لوش الصبح لحد الشمس

ماتلمس خدي و خدك لمس

انسى كلام الناس و الهمس ، دول بيقولوا و يعيدوا وبس

تيجي نغير جو نغير ناس نغير مود ، انا بتمنى تكون موجود ، ده انت الحب اللي بيتحس

قلبي بيحبك قلبي و ازاي بتغيب و تسيب القلب ف نار و لهيب

عيني بتقولك عيني ازاي بيطول و يطول البعد ، البعد رهيب

روحي يا حياتي يا روحي عايزاك هنا يمي ، بتروق دمي "