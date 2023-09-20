بالصور- من كان.. رانيا يوسف تحظى بإعجاب الجمهور بسبب جمالها وأنوثتها

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية رانيا يوسف على الجمهور مدينة كان بأناقتها المعتادة وسحرت الجمهور بجمالها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، و ظهرت رانيا بفستان باللون الابيض والرمادي من دون أكمام مزين بوردة على الخصر، وربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج مميز اظهرت من خلاله جمال وجهها، ولاقت إطلالتها إعجاباً واسعاً من الجمهور الذي أشاد بجمالها وعبر عن محبته لها.
يذكر أن رانيا يوسف تشارك في مسلسل "قائمة الأماني"، ويتم التحضير للعمل حالياً، وتجسد رانيا دور زوجة الممثل المصري شريف منير، وسيبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع المقبلة.
المسلسل تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.
من ناحية أخرى تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم "فيتو"، ويضم العمل الممثلة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامي وهو التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" عام 2015.
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