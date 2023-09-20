أحمد سعد يحيي حفل تخرج طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - تحت شعارها في جميع نشاطاتها "لا شيء مستحيل"، تجمع الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE أربعة نجوم من فناني الوطن العربي، حيث يجتمع الفنان أحمد سعد، والفنانة اللبنانية ميريام فارس، والسعودي عايض يوسف، والعراقي "دي جي أصيل" في حفل تخرج طلاب الجامعة من مختلف التخصصات، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2023، في "كوكا كولا أرينا" في مدينة دبي.

وقال حسن كشمولة رئيس قسم الإعلام والاتصال في الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE: "تشتهر حفلات التخرج الجامعية دائماً بأجواء احتفالية لها مكانة خاصة لدى الطلاب وأهاليهم، لهذا تعتمد الجامعة الأمريكية في الإمارات على جعله مختلفاً ومميزاً بأجواء احتفالية ترفيهية بأجواء صاخبة، وهو ما اعتمدنا هذا العام بمشاركة أربعة من أهم نجوم الوطن العربي، ولهم مكانة كبيرة".

وأضاف: "في حفل تخرج هذا العام قررنا أن يشاركنا الجمهور هذه الإحتفالية الكبيرة من خلال توفير مقاعد يمكن حجزها من خلال الموقع الرسمي المعتمد لحجز التذاكر بالتعاون مع إدارة كوكاكولا أرينا في دبي".

ومن جهة أخرى، تقدم الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE مجموعة واسعة من البرامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها السبع المرموقة، كما أن الجامعة مرخصة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الهيئات الدولية.

وسيكون حفل التخرج هذا العام بمثابة الاحتفال الثاني عشر للجامعة، حيث من المقرر أن يتسلم 400 خريج شهاداتهم الجامعية