جنات تشيد بموقف ملك المغرب من أجل مصابي الزلزال

محمد اسماعيل - القاهرة - أشادت الفنانة جنات، بموقف ملك المغرب بعد تبرعه بالدم من أجل مصابي الزلزال الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.

ونشرت جنات، صورتين لملك المغرب أحدهما في السراء والأخرى في الضراء، توضح من خلالهما مواقفه تجاه أهل بلده، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفظك الله ملكنا الحبيب محمد السادس وأبقاك ذخرا لنا".

وأضافت: "جلالة الملك يتبرع بدمه في سبيل أبناء شعبه اللهم أحفظ بلادنا من كل شر".

وقام الملك محمد السادس بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي خلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.

وزار الملك مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وتأتي هذه المبادرة الملكية التي تشكل دعما معنويا كبيرا للمصابين وذويهم، لتعزيز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخادها في هذا الصدد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز.

وبهذه المناسبة، حرص ملك المغرب على التبرع بالدم في لافتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامنه الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة.

كما تجسد زيارة الملك للمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" العناية التي يحيط بها ضحايا زلزال الحوز، وتكرس التكافل القائم بين الملك وشعبه في السراء وفي الضراء.