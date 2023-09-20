ابنة أشرف مصيلحي تكشف آخر صور جمعتها مع والدها قبل وفاته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت مريم مصيلحي، ابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، عن فيديو مجمع لها مع والدها يرصد لحظات جمعتها به في حياته قبل رحيله عن عالمنا.

ونشرت "مريم"، الفيديو، عبر حسابها على "تيك توك"، وظهر فيه أشرف مصيلحي في صوره الأخيرة قبل وفاته.

وظهر"أشرف" في بعض الصور التي يحملها الفيديو، بملامح مختلفة استغربها رواد السوشيال ميديا، وكأنه صعب عليهم التعرف عليه.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "والله في أول صورتين معرفتهوش، الله يرحمه ويغفر له" ، "كان ممثل محترم جدا وكنت أتفرج عليه زمان بمسلسلات أثرت فيا ربي يرحمه" ، "ربنا يصبرك يا رب و يرحمه و يغفرله يا رب" ، "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلوبكم على فراقه".

وتعد مريم مصيلحي هي أصغر أبناء أشرف مصيلحي، وشاركت في مسلسل "بلا دليل" عام 2019 من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي علاء.

ورحل عن عالمنا يوم 17 سبتمبر، الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان.

أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي وأعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي أنها أخفت عنه إصابته بالسرطان، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.