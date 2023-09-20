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بالصور| محمد ثروت يضع حجر الأساس لمستشفى جراحة قلب الأطفال بالمحلة الكبرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قام المطرب الكبير محمد ثروت بوضع حجر الأساس لمستشفى جراحة قلب الأطفال المخصص لخدمة الأطفال حديثي الولادة في المحله الكبري بمحافظة الغربية.

وتهدف المستشفى إلى توفير عمليات جراحية ورعاية طبية عالية الجودة للأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية خلقية في المناطق المحيطة بالمحلة الكبرى، وتشمل المحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط.

جدير بالذكر أن محمد ثروت أحيا مؤخرا حفلا في جدة بالمملكة العربية ، تحت عنوان ليلة من الزمن الجميل، وبدأ فقرته بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وشارك في إحياء الحفل المطربة ميادة الحناوي والمطربة عفاف راضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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