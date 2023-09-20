شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تشكر الجمهور بعد نجاح أغنية "ليه": شكرا على الطاقة الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مى فاروق عن سعادتها البالغة بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح أغنيتها الجديدة "ليه"، قائلة لـ ”الخليج 365”: "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغانى تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".



مى فاروق

وكانت قد طرحت الفنانة مى فاروق اغنيتها الجديدة "لية" مؤخرا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

يذكر أن المطربة مى فاروق كانت ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى" مؤخراعلى شاشة cbc، وخلال الحلقة كشفت مى فاروق إلى أنها خلال غنائها "بعيد عنك" لأم كلثوم تذكرت أبيها الراحل فقالت: "أبويا الله يرحمه كان بيحب الأغانى القديمة، كان مطرب قوي جدا وورثت الموهبة منه، فكان خير داعم لي وهو أول حد اكتشف إن صوتى حلو.