شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء شقيق المخرج أمير اليمانى زوج حنان مطاوع بمسجد الرحمن الرحيم.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى المخرج أمير اليمانى زوج النجمة حنان مطاوع العزاء فى شقيقه كريم عصام الدين اليمانى، غداً الخميس بعد صلاة المغرب من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وكان المخرج أمير اليماني، زوج النجمة حنان مطاوع، أعلن عن وفاة شقيقه كريم، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا: "أخى كريم اليماني فى ذمة الله".

يذكر أن المخرج أمير اليماني قدم مؤخراً عرضا مسرحيا بعنوان "بيانولا" على خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، والعرض بطولة محمد إبراهيم، طه علي طه، سامية عبد الرحمن، يوسف محمد، عمر السيد، مصطفى فوزي، هند محمد، سارة أشرف، رحمة عمر، حبيبة عادل، دنيا علاء، ديكور غادة شلبي، إضاءة الدكتور باسل ممدوح، استعراضات أحمد مانو، موسيقى أحمد نبيل، مخرج منفذ محمد السيد، محمد إبراهيم.

جدير بالذكر أن العرض حصل على عدة جوائز في مهرجان الجامعات والمعاهد المتخصصة على مستوى الجمهورية، ومنها أول جمهورية لأفضل عرض في المسابقة، أول جمهورية لأفضل إخراج للمخرج أمير اليماني، ثالث جمهورية لأفضل ديكور، أول جمهورية في التمثيل لأفضل ممثل في المسابقة حصل عليها (عبد الله محمد شوقي)، ثانى جمهورية في التمثيل لأفضل ممثل في المسابقة حصل عليها (طه علي طه - عمر السيد)، ثاني جمهورية في التمثيل لأفضل ممثلة في المسابقة حصل عليها (مريم علاء محمد - مايا عصام).