شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستقبل نجوم مهرجان سينما الشباب.. وهانى سلامة ومحمود حميدة أبرز الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد نجوم الفن على مدينة الغردقة، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الحالى.

وكان من أوائل النجوم الذين وصلوا إلى مدينة السحر والجمال الغردقة، الفنان الكبير محمود حميدة والنجم هاني سلامة الذي يكرمه المهرجان غدا في حفل الافتتاح المقرر إقامته فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس. كذلك الفنانة ميرنا وليد، والتي ستقوم بتقديم حفل الافتتاح بينما ستقوم ابنتها مايا بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

واستقبل نجوم المهرجان لدي وصولهم لفندق الإقامة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، والكاتب والناقد الفني أحمد النجار أمين عام المهرجان.













