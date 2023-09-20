11 فيلماً قصيراً في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر بدورته الثالثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن قائمة تضم 11 فيلماً قصيراً، تُشارك بالمسابقة الرسمية، في الدورة الثالثة، المُقرر انطلاقها 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة جدة السعودية.

وتروي الأفلام المُختارة، حياة الناس والمدن في أنحاء العالم العربي، حيث يسعى المهرجان هذا العام لتقديم تجارب مؤثرة، كما سيحتفل بثراء وتنوع رواية القصص العربية.

ويواصل مهرجان البحر الأحمر، رحلته في تعزيز السينما العربية والثقافة السينمائية في المنطقة والعالم، من خلال توفير منصّة لصانعي الأفلام العرب لعرض أعمالهم، وتقديمهم لخبراء صناعة السينما العالميين، بحسب بيان المهرجان.

مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنطوان خليفة، قال في بيانٍ صحفي، إنّ: “مسابقة الأفلام العربية القصيرة تسلّط الضوء على تفاني المهرجان في دعم وتمكين صانعي الأفلام العرب في مشاركة قصص لم تكن لتروى من قبل، نستكشف من خلالها جوانب مختلفة عن الحياة”.

ويُعد فيلم “سموكي أيز” من أبرز الأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة وهو بطولة مغني الراب مروان موسى، والممثلة ميار الغيطي وإخراج المخرج المصري علي علي، وتدور أحداث الفيلم، حول فتاة تعيش ليلة مرعبة في القاهرة بعد أن تتورط في حادث سير مع سائق تاكسي.

كما تشمل القائمة، فيلم “موسم” إخراج وتأليف حسين إبراهيم، ويحكي العمل قصة “فراس” البالغ من العمر 11 عاماً، ورحلته في مغامرة صيد الطيور في الريف اللبناني مع والده “تيسير” وصديقه “ريان”، وسيخرج في رحلة صيد عادية لتتطور إلى رحلة لا تُنسى، ويتحول اليوم العادي إلى مغامرة العمر.

وسيُعرض فيلم “المفتاح” إخراج راكان مياسي، وتدور أحداثه حول الطفلة “إيدينا” التي تُزعجها أصوات غامضة تعكّر نومها ليلاً بشكل متكرر، ومع استمرار هذا الضجيج المقلق في اجتياح حياة العائلة، يبقى لنا أن نرى كيف ستتصاعد رد فعل والديها، وذلك بخلاف فيلم “بتتذكري”

إخراج داليا نمليش، ويحكي العمل قصة زوجان يواجهان الانفصال الوشيك، مما يجعل “إلياس” و”كريستيان”

يتعمقان في ذكرياتهما المشتركة، ويستعدان لوداع أخير يختبر قوة رباطهما.

وتتضمن القائمة، فيلم “سكون” إخراج دينا ناصر، ويتناول الفيلم قصة “هند” لاعبة كاراتيه شابة، تتمتع بشخصية كاريزمية، وتعاني من ضعف السمع، فبعد وقوع حادث مؤلم لها في مركز الكاراتيه، تدخل “هند” في دوامة من الفوضى، مما يعيق إصرارها ويثقل روحها.

كما كشفت إدارة المهرجان، عن مشاركة فيلم “الحرش” إخراج فراس الطيبة، وتدور الأحداث حول تتبع رحلة شقيقين ينطلقان لدفن والدهما المتوفى، لكن على طول الطريق، تطفو إلى السطح المشاكل العالقة بينهما، مما يجبرهم على مواجهة المعنى الحقيقي لروابط الأخوة والروابط الأسرية.

وتحتوي القائمة، على فيلم “الترعة” إخراج جاد شاهين، ويروي العمل قصة شاب يرى أمراً غريباُ في ترعة ملعونة، يجعله يشك في كل شيء ويُحدّد مصيره، وكذلك فيلم “رافقتكم السلامة” إخراج إبراهيم ملحم، الذي تدور أحداث الفيلم حول رحلة “سلمى” المحفوفة بالمخاطر للعودة إلى وطنها، حيث تعبر الحدود بشكل غير قانوني لتسليم جثمان شقيقها إلى منزل عائلتها، وعلى طول الطريق، تواجه تحديات تجبرها على اتخاذ قرار يغير مسار حياتها.

وسيُنافس أيضاً في المسابقة فيلم “سعيد” إخراج رامي الزاير، وتدور أحداث العمل حول “سعيد” الذي يقرر الهرب بعد معرفته بضرورة عودة أخته “سلمى” إلى منزل والدتهما. ليبحث عن مأوى ومستقبل أفضل، وفيلم “صمّ” إخراج روي عريضة، وتستعرض الأحداث مهمّة “حسن” المتمثلة في إيجاد مكان لدفن زوجته المتوفاة في بلدتها الأصلية، بمساعدة طفليه “تمارا” و”رامي”، وذلك بناءً على رغبتها في أن تُدفن في مسقط رأسها، والتي غادرتها لأكثر من عقدين من الزمن.

ويُعتبر “أنا وعيدروس”، آخر الأفلام المشاركة، وهو إخراج سارة بالغنيم، ويناقش العمل قضية تصادم الحرية الشخصية مع الأعراف المجتمعية، وذلك من خلال شابة سعودية تتسلل للخروج في موعد غرامي، مما يؤدي إلى مشاجرة مع مرافقها.