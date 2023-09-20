“القاهرة – مكة” جاهز للعرض نهاية 2023.. هذا ما كشفه منتج الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال المنتج المصري محمد حفظي، إنّ فيلم “القاهرة مكة” بطولة منى زكي، سيُعرض أخيراً نهاية العام الجاري، بعدما تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب أزمة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وأضاف حفظي لصحيفة “الشرق”: “الرقابة كان لها بعض الملاحظات على العمل، ومنتظر أن تشاهد النسخة الأخيرة قريباً بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وبعدها يتحدد الموعد النهائي للعرض، والذي سيكون قبل نهاية العام”.

وتدور أحداث الفيلم، على مدار 3 أيام، حول رحلة تحمل الكثير من الصعوبات والإثارة، تخوضها بطلة العمل، والتي كان لها ماضٍ سيئ، لتقرر أن تعلن توبتها، وتذهب لأداء مناسك الحج، إلا أنها تواجه فجأة أزمة في حياتها بسبب حادث تتعرض له والدتها، وتجد نفسها قد تضطر للعودة لحياتها القديمة، لتخوض العديد من الصراعات النفسية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب منى زكي، كل من محمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، والعمل تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وتحدث محمد حفظي، عن تمثيل فيلمه الجديد Voy Voy Voy بطولة الفنان محمد فراج، مصر والمنافسة على جوائز أوسكار 2024 كأفضل فيلم أجنبي.

وأوضح حفظي، أن “اللجنة المسؤولة عن اختيار الفيلم المصري في الأوسكار، تواصلت معي لمشاهدة الفيلم، وجرى ترشيحه، بعد اجتماعات ونقاشات بين أعضاء اللجنة”، لافتاً إلى أن هذا العمل سيُشارك أيضاً في أحد المهرجانات السينمائية الكبرى، مطلع العام الجاري.

وتدور أحداث الفيلم المستوحاة من أحداث حقيقية، حول حارس أمن يُدعى “حسن” يعيش مع والدته حياة فقيرة، يحلم بالسفر للخارج، فيتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم بأوروبا، وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

ويشارك في بطولة الفيلم، محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي وآخرين، والعمل تأليف وإخراج عمر هلال.

وأرجع محمد حفظي، أسباب حماسه لإنتاج فيلم Voy Voy Voy، إلى أنه بمثابة تجربة فنية جديدة على مستوى الموضوع والتفاصيل، لاسيما وأن الأحداث مستوحاة من قصة حقيقية، مضيفاً: “تحمست للمشروع، فور اطلاعي عليه من أول مرة، فقد وجدت في السيناريو رؤية سينمائية وحس مميز جداً “.

وتابع “قد يشعر البعض أن قصة الفيلم خيالية، ومن الصعب حدوثها في الواقع، لكنها بالتأكيد حقيقية بوحدثت بالفعل”، لافتاً إلى أن التناول للقصة مختلف نوعاً ما عن الأحداث الواقعية.

وأشار إلى أن ميزانية الفيلم ضخمة، بسبب طبيعة الأحداث، ومواقع التصوير، وكذلك مدة تنفيذه، والتي استغرقت 34 يوم خلال 3 شهور في 3 دول هي مصر ولبنان ورومانيا، حيث بدأ التصوير في شهر يوليو عام 2022 وحتى أكتوبر من العام نفسه.

وحول طرح الفيلم في دور العرض، بالتزامن مع نهاية موسم أفلام صيف 2023، أوضح محمد حفظي، أنه كان مقرراً عرضه منذ شهر مايو الماضي، لاسيما وأن العمل جاهز منذ فترة طويلة، لكنه تأجل لظروف ما.

وتابع “كنت أنتظر التوقيت المناسب، لطرح الفيلم، بعيداً عن الزخم الذي شهده موسم الصيف، فقد كانت هناك العديد من الأفلام في دور العرض، لذلك أرى أن التوقيت الحالي هو الأنسب لي بالطبع”، معرباً عن تفاؤله بأن يحقق العمل إيرادات جيدة في السينما، ويحظى بردود فعل جيدة من قبل الجمهور.

يذكر أن فيلم Voy Voy Voy احتل صدارة شباك التذاكر في السينما المصرية، في الأسبوع الأول لعرضه، محققاً 5.3 مليون جنيه (172 ألف دولار).