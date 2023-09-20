غدًا.. نادر الأتات يطرح ديو “سمعني أغاني” مع اسماعيل تمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة للجمهور والمتابعين، أعلن النجم اللبناني نادر الأتات عن موعد صدور أغنيته الجديدة “سمعني أغاني” التي يقدّمها بطريقة الديو مع الفنان السوري اسماعيل تمر، غدًا الخميس 21 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ونشر نادر الأتات البوستر الرسمي لأغنية “سمعني أغاني” على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلًا: “سمعني أغاني.. جاهزين؟؟؟ بكرا الخميس ٥ المساء بتوقيت بيروت “.

من جانبه نشر اسماعيل تمر أيضًا البوستر على حسابه في “إنستغرام” وشوّق بدوره المتابعين للأغنية الجديدة.

الجدير ذكره أن أغنية “سمعني أغاني” هي من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب فهو من إخراج سعيد الماروق، وسيعرض على قناة نادر الأتات الرسمية في موقع “يوتيوب”.