بعد 5 أشهر من رحيل والدها.. وفاة والدة دينا الشربيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت منذ قليل والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد خمسة أشهر فقط من وفاة والدها ومن المقرر تشييع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد المشير الطنطاوي.

واعلنت النجمة المصرية عن الخبر الحزين من خلال منشور عبر انستغرام وعبرت عن حزنها الشديد بالقول: “اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها”.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” خبر الوفاة وكتبت قائلة: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفيت الى رحمة الله تعالى: السيدة/ ليلى السيد عبدالله التمامى، والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان، صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، مكان الصلاة مسجد المشير طنطاوي – مدينة نصر.

وكان والد النجمة المصرية قد توفي يوم الأربعاء الموافق 5 نيسان (أبريل) الماضي وأقيم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء لمواساة دينا الشربيني، وأبرزهم: كريم عبد العزيز، أشرف زكي، هند صبري، إسعاد يونس، ليلى علوي، إلهام شاهين، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، محمد ممدوح، كريم محمود عبد العزيز، أحمد فهمي، كريم فهمي، هنا الزاهد، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح وشيرين رضا عمرو السعيد، شريف منير، شريف سلامة، ومحمود العسيلي وماجد المصري وخالد سليم المخرج محمد سامي وعدد آخر من الفنانين.