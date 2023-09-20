بعد صدور حكم لصالحه.. محمد الشرنوبي يهدّد سارة الطبّاخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان محمد الشرنوبي بياناً أكد من خلاله أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً باتاً ونهائياً برفض الدعوى التي أقامتها سارة الطباخ بطلب تفسير الحكم الصادر في الاستئناف الرقم 1462 لسنة 140 ق وانتهت المحكمه نصاً، وفقاً لما هو وارد بأسباب الحكم إلى انتهاء العقد المؤرخ 1/7/2017 ، وعدم انتقال أية حقوق أو التزامات واردة في هذا العقد لشركة “إيرث برودكشن”، ومن ثم رفض ادعائها بأنها وكيلة أعمال الفنان محمد الشرنوبى.

وجاء في البيان: “يحذّر الفنان محمد الشرنوبي سارة الطباخ، “إيرث برودكشن”، وأياً من الغير إصدار بيانات وتحذيرات، مخالفة للواقع ولما انتهت إليه الأحكام النهائية، حيث إنها تسعى دائماً إلى تضليل الرأي العام وتحاول تعطيل مسيرتي الفنية والتأثير في الشركات والنقابات التي أتعامل معها والادعاء بأن السيدة سارة الطباخ ما زالت وكيله أعمالي”.

وأكد أنه مستمر في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد سارة الطباخ والرجوع عليها بالتعويضات المناسبة.