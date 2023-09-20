نيللي كريم توضح الجدل الحاصل بسبب فيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، كشفت الفنانة نيللي كريم سبب غيابها عن العرض الخاص لفيلمها الجديد “ڤوي! ڤوي! ڤوي!” في مصر بعد أن أثار غيابها العديد من التكهّنات.

وقالت نيللي إنها لم تحضر العروض الخاصة للفيلم بسبب سفرها خارج مصر حيث كانت تقوم بجولة بدأتها من الولايات المتحدة الأميركية ثم عادت الى مصر لتسافر بعدها الى دبي… كما كان السفر سبباً في غيابها عن العرض الخاص لفيلم “ع الزيرو” وليس كما تكهّن البعض بوجود خلافات مع الشركة المنتجة بسبب حجم صورة نيللي على الأفيش وعدد مشاهدها في الإعلان الدعائي.

وأضافت: “مافيش خلاف مع الشركة المنتجة، الموضوع كله إني كنت مسافرة… كل واحد حر في آرائه، لو طلبت إزاي يتحط اسمي على البوستر دا يقل مني، لو العمل مش هيضيف ليا مش هشتغله، بقالي 20 سنة في المهنة وعمري ما طلبت اتحط إزاي على الأفيش”.

وعن عدم تعاونها مع شركة “العدل غروب” هذا العام، قالت نيللي كريم: “أنا بدوّر على الورق الكويس وشركة العدل مكانش عندهم خطة السنة دي لأعمال جديدة”.

يُذكر أن فيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي!” هو بطولة: محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، حنان يوسف وغيرهم، ومن تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول شخصية “حسن”، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، فيقرر ادعاء فقدان البصر من أجل المشاركة في بطولة خاصة بكرة القدم للمكفوفين، وتجسد نيللي كريم في الفيلم شخصية كاتبة صحافية تتولى الكتابة عن الفريق.

أما فيلم “ع الزيرو”، فيخوض بطولته: محمد رمضان، الطفل منذر مهران، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي…، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.