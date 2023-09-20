“أنا لست مغرورة”.. زينة تتحدث عن أعمالها الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة زينة أخيراً أنها غير راضية عن أدائها في كل أعمالها الفنية، ودائماً تترك الحُكم للجمهور.

وقالت زينة: “أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري وأنا طول الوقت مش راضية عن نفسي وعن تمثيلي وعاوزة الناس تقول رأيها… أنا ولا مجنونة ولا مغرورة… بس بحاول أجتهد”.

وأوضحت زينة أنها تقدّم شخصية “قمر” في فيلم “الإسكندراني”، وهي امرأة مصرية تكافح في الحياة وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اثنين عليها… “قمر هي أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”.

وكانت زينة قد كشفت خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد للاحتفلال ببدء تصوير فيلم “الإسكندراني” أنها أدّت دور السيدة الإسكندرانية من قبل، في مسلسل “عفاريت السيالة”، حيث قالت: “عملت دور إسكندرانية في مسلسل لأسامة أنور عكاشة، هو “عفاريت السيالة” مع العظيمة عبلة كامل، وتعبت في الشغل اللي جالي لكن متعبتش عشان ييجي ليا شغل”. وأضافت: “الأسماء الكبيرة دايماً بتخدم صاحبها، لما أشتغل مع حسين فهمي وخالد يوسف فدي حاجة تخدمني، وبحب أعمل أفلام تجارية وتجيب فلوس، لكن كل شوية يكون ليا ضربة مهمة عشان تثبت اسمي، أنا لازم أعمل تاريخ، لازم أشتغل مع نجوم كبار عشان التاريخ”.

ويضم فيلم “الإسكندراني” عدداً من الفنانين، أبرزهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، انتصار، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمود الليثي…، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

يُذكر ان آخر أعمال زينة الفنية، مسلسل “جعفر العمدة”، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2023، وهو بطولة: محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، جوري بكر وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.