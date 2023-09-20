يسرا تكشف سبب رفض ميرفت أمين تكريمها في “مهرجان الجونة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “عرب وود” المذاع على قناة “دبي”، كشفت الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في “مهرجان الجونة السينمائي”، سبب رفض الفنانة ميرفت أمين تكريمها في الدورة السادسة من المهرجان. إذ قالت: “السيدة ميرفت أمين، تستحق التكريم بشكل غير عادي، أنا كلمتها وهي رفضت وقالتلي أنا مش قادرة أتكرم لأني فقدت كتير من أصحابي، وأنا مقدرة جداً إحساسها وعدم قبولها لهذا الأمر، ولكن كنت أتمنى تكريمها”.

وكان آخر ظهور للفنانة ميرفت أمين، أثناء تشييع جثمان عبد الله نجل الفنانَين حسن يوسف وشمس البارودي، في 31 تموز (يوليو) الماضي.

وكانت يسرا قد وجّهت رسالة إلى الإعلاميين والصحافيين الذين سيغطّون فعاليات “مهرجان الجونة” في دورته السادسة، والذي سيُقام في الفترة من 13 إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين الماضي للمهرجان.

وقالت: “دايماً لما بنروح افتتاح أي مهرجان بنمشي على الريد كاربت لكن عمرنا ما بنتفرج على فيلم في مهرجان، لأنه يا إما يبقى طويل أو غيرة فمبنشوفهوش، فالسنة دي هنعمل فيلم قصير لمخرج كبير اسمه عمرو سلامة، بقول للإعلام زي ما بتغطي الفساتين والريد كاربت ممكن نشوف الورش والفعاليات”.

كما تحدثت يسرا عن تكريم المخرج مروان حامد في هذا المهرجان فقالت: “تكريم مروان حامد لما قولنا هنكرمه محدش اختلف عليه، أنا بشوف إنه لو لشخص حاجة جيدة، مش عشرة أشخاص، وبشوف التكريم لعدد كبير ملهاش قيمة لكن ممكن يكون لشخص واحد عظيم”.