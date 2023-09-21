شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس لـ ”الخليج 365”: التكريم في وطنى له طعم مختلف ومميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية ميريام فارس لـ"الخليج 365" بعد تكريمها مؤخرا في لبنان في مهرجان موركس دور: "دائما التكريم يسعد أى فنان ولكن حينما يكون التكريم في وطنه تتضاعف سعادته، وخاصة حينما يكون الفنان في حالة توهج وعطاء، لافتة إلى أن هذا التكريم يعبر عن رحلة شقاء وجهد فترة 20 عاما مرت رأيت فيها محن كثيرة، لكنها مرت بسبب الطاقة الإيجابية والمحبة التي منحها لى الجمهور في كل مكان".

يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس تستعد لإحياء حفل غنائى في الإمارات لطلاب إحدى الجامعات بدبى بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد وذلك يوم الجمعة 29 سبتمبر، وذلك على مسرح أرينا دبي وتقدم ميريام فاصلاً غنائيًا مميزًا من أغانيها التى يعشقها منها الجمهور العربى منها "ماشى براحتك، أنا مش أنانية، وغيرها من الأغانى، كما تحيي فارس حفلاً آخر بلبنان يوم 23 سبتمبر ويقام لصالح مرضى السرطان

طرحت النجمة اللبنانية مؤخرًا ديو غنائى مع الكينج محمد منير بعنوان "الساحل الشمالى" وحققت الاغنية نجاحا كبيرا وتصدرت التريند عدة ايام كما طرحت أيضا أغنية عراقية بعنوان " تزلزلها " استطاعت بها ان تحقق مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية والمنصات الإلكترونية.