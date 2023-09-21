شهادات في حكمت وهبي بذكرى رحيله من مشاهير ورسالة لروحه من ابنه جاد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الإعلامي جاد وهبي والده الراحل الإعلامي ومقدم البرامج الشهير حكمت وهبي الذي لُقِّي بـ "أميغو العرب" وذلك في ذكرى رحيلة الـ 31 التي تصادف اليوم في 20 أيلول سبتمبر، وذلك عبر توجيه رسائل لروحه ونشره صوراً من أرشيف الراحل.



وشارك وهبي مقطع فيديو ظهر فيه عدد كبير من الفنانين والممثلين والإعلاميين الذين قدموا شهادات في الراحل نذكر منهم : الممثل اللبناني عمار شلق، الممثل الإيمائي فايق حميصي، الممثلة اللبنانية رندة كعدي، الفنان وليد توفيق، الإعلامي زياد نجيم، الممثل السوري أيمن زيدان وغيرهم.

كما شارك صورة من أرشيف الراحل ووجه لروحه رسالة فكتب :"صاروا ٣١ سنة وبعدك شيخ الشّباب يا أبو جاد..

بصحّتك وبصحّة ضحكتك الحلوة أميغو!.

يُذكر أن الراحل حكمت وهبي عمل في إذاعة مونتي كارلو وفي إذاعة الشرق من باريس، وقدم العديد من البرامج الإذاعية، كما قدم برنامج "ملاعب الصغار" عبر شاشة تلفزيون لبنان مع الممثلة سمر الزين، ومثّل في فيلم "حسناء وعمالقة"، وفي مسلسل "وبقي الحب"، وكان معروفاً بموهبة التقليد حيث كان يقلد العديد من المشاهير، والذين كانوا جميعهم يحبونه ويثنون على موهبته.



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