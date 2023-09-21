بالفيديو- عزيز مرقة يطرح الـ Acoustic Version من "مجنناني"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الأردني عزيز مرقة النسخة الجديدة من أغنيته الاخيرة التي تحمل إسم "مجنناني" على شكل Acoustic Version، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "مجنناني" من كلمات محمد الشافعي، ألحان وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ وعزيز مرقة، وأخرج الكليب إسلام هشام.

وتقول كلمات الأغنية:

"من أول يوم

قابلتك فيه انا قلت أزاي هنكون

مع بعض أنا و أنتي دايما , اه بس لو

تبصي في عيني و يحلا الجو

مهو طبعا راح يحلو

و لسه في بالي اول مره شوفتك و انتي جايه

لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا

قمت رسمت معاكي كل احلامي تكوني معايا طول ايامي

حاله و عايش فيها واخده القلب و العين

و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين

مجننانى

حبك زي البحر جميل جبني ووداني

عينيك فيهم سحر و زي الموج شداني

من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني

مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم

قولتي ايه ؟

طب اعمل ايه

في الحب اللي خبط فيا وعايش فيه

من وقت ما شوفتك قلبي قال بس لو

ده اللي معاها بيحلى الجو

ماهو طبعا راح يحلو

طول ما انتي معايا

اول مره شوفتك و انتي جايه

لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا

قمت رسمت معاكي كل احلامي

تكوني معايا طول ايامي

حاله و عايش فيها واخده القلب و العين

و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين

مجننانى حبك زي البحر جميل جبني ووداني

عينيك فيهم سحر و زي الموج شداني

من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني

مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم

قولتي ايه ؟".