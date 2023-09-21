بالصور- كالنجمة اللامعة .. نانسي عجرم تتألق خلال حفلها في شرم الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بجمالها وإطلالتها التي سحرت العيوم في شرم الشيخ، حيث نشرت نانسي صور لها من الحفل الذي أقمته هناك وظهرت بلوك رائع فكانت ترتدي فستان باللون الاسود طويل لامع من دون اكام وذات عنق عالي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالغضافة إلى مكياج مميز اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم موجة تعاطف كبيرة وإشادات واسعة خلال إحيائها حفلاً في قبرص، وذلك بسبب لطافتها وتعاملها الرائع مع جمهور حفلها.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وثق أحدها حمل نانسي لطفلة رضيعة على المسرح لتلتقط صورة معها، وتوقف غناءها لهذا السبب، بعد ان اعطت الميكروفون لأحد الاشخاص من الجمهور، وحملت الطفلة بحب وسعادة.

