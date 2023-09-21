كيم كارداشيان تواعد رياضياً يصغرها ب12 عاماً وهذه حقيقة علاقتهما

ميرنا وليد - بيروت - شوهدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تتسكع مع لاعب الرغبي الأميركي أوديل بيكهام جونيور الذي يبلغ من العمر 30 عاماً وقد انفصل عن حبيبته لورين وود ذلك بعدم إنجابها طفلهما زيدن في شباط 2022.



وقد شوهدت كيم تحضر مباريات أوديل مع فريقه عدداً من المرات مصطحبة إبنها ساينت، كما رصدتهما عدسات المصورين وهما يتسكعان سوياً، وهو الأمر الذي أثار احتمالات أن تكون كيم التي انفصلت عن حبيبها السابق منذ 9 أشهر في علاثة حميمة مع بيكهام خصوصاً أنها تبحث عن الحب وفق ما أعلنت وسائل إعلام عالمية

ويُذكر أن لدى كيم كارداشيان البالغة من العمر 42 عاماً أربعة أطفال من زوجها السابق كاني ويست وهم نورث، ساينت، شيكاغو وسالم ويست.