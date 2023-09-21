رحمة رياض تتجاوز المليون الأول بأغنيتها "حلو هالشعور"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشرت الفنانة العراقية رحمة رياض بأغنيتها الجديدة التي طرحتها على يوتويب على طريقة الفيديو كليب بعنوان "حلو هالشعور" حاجر المليون و400 ألف مشاهدة بعد أقل من 4 أيام على طرحها.



وتزامن نجاح الأغنية مع نيل رحمة جائزة الموريكس دور كأفضل فنانة عربية للعام 2023، التي جاءت تتويجاً لنجاحاتها الفنية وكذلك في تقديم برامج المنوعات والمهرجانات التي تميّزت بأسلوبها المختلف وأغنى مسيرتها.

أغنية "حلو هالشعور "من ألبوم "أنا اليوم" الذي ستعتمد خطة جديدة لتسويقه بناء على طلب الجمهور وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع موسيقي ومكس وماستر محب الراوي، والكليب من اخراج ريشا سركيس.

ويقول مطلع الأغنية:

"حلو هالشعور انك تحب انك تحس تعشگ شخص طول الوكت بي تنخبص حلو هالشعور شي مختلف ماينوصف تلگه عشك تهتم له ويسد النقص هسه ابتداء عمري الجديد هسه ابتديت اني العمر ماعندي قبلك ذكريات يمك بديت من الصفر انا بصراحه تغيرت وبشكلي حيل اهتم صرت بيا رجع نبض القلب".