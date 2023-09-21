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بالصور- حفل زفاف طفلة مسلسل" الكبير أوي" و صدمة الجمهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة ليلى عدنان، صاحبة دور الطفلة " سو " في مسلسل الكبير أوي، عن مجموعة صور من حفل زفافها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وسط أجواء من البهجة.

وانهالت التعليقات التي كشفت عن صدمة الجمهور لسرعة تحول الطفلة إلى شابة جميلة، وجاءت كالتالي:" إزاي كبرت كده، دا احنا عجزنا أوي ، الوقت بيجري بشكل مخيف"

وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت العروس بفستان أنيق حاز إعجاب جمهورها.

ولفتت العروس الأنظار بدورها في مسلسل الكبير أوي، أمام النجم أحمد مكي، وظهرت بدور الطفلة المتمردة المشاكسة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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