عرضه 24 سبتمبر.. طرح البرومو الثاني لمسلسل "الفريدو" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتيت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن البرومو الثاني لـ مسلسلها الدرامي الجديد "الفريدو" المقرر عرضه يوم 24 سبتمبر الجاري على قناة "أون دراما".

ونشرت إلهام، البرومو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "البرومو الثاني لمسلسل الفريدو الذي سيتم عرضه يوم 24 على قناة on drama".

مسلسل "الفريدو" مأخوذ عن كتاب "55 قصة حب" للدكتور مصطفى محمود ويتناول أنواع مختلفة من الحب.

يخوض بطولة المسلسل إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار، والعمل مكون من 10 حلقات فقط.