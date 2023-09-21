ممثلة مصرية شهيرة تفضح المنتج محمد السبكي.. “طالبني بخلع ملابسي”

كتب امير فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 02:52 صباحاً - حكت الفنانة رباب ممتاز عن موقف جمعها بالمنتج محمد السبكي وخلاف وقع بينهما بسبب طلبه أن تقوم بتغيير ملابسها لترتدي ملابس مكشوفة.

رباب ممتاز وخلافها مع محمد السبكي

وتذكرت رباب ممتاز خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” من تقديم مروة صبري عبر قناة “ألفا اليوم” ما حدث في كواليس فيلم “حلاوة روح” الذي أنتج عام 2014 وتركته بسبب هذا الموقف وقالت: “وأنا بلبس في اللوكيشن وكنا متفقين على اللبس وبقالنا شهر في التحضير، دخل المنتج محمد السبكي قال ألفاظ وقال إيه دا دي لابسه كده ليه هي تقلع هدومها، كل فريق العمل كان موجود، قال تفتح هدومها عاوز هدوم مفتوحة، أنا قولت استنى المخرج”.

رباب ممتاز ومحمد السبكي

وتابعت: “قولت لباسم مبحبش كده ومحبش اسمع الألفاظ دي أنا همشي، جيه الأستاذ سامح عبد العزيز قالي رباب معلش إحنا هنعمل كده في مشهد السطوح وفي الحارة هنظبط الهدوم، مع أن شخصية “سماح” مكنش ينفع تقلع أصلا لو كانت تقلع تمام”.

فيلم «أنا وابن خالتي»

على جانب آخر، تواصل رباب ممتاز تصوير دورها في فيلم “أنا وابن خالتي” بطولة سيد رجب وبيومى فؤاد.

وكشفت رباب ممتاز تفاصيل دورها وقالت إنها تقدم دور سيدة شعبية لعوب، اسمها “نوسة” تعيش في الحارة التي يسكن بها أبطال الفيلم وتدور بها الأحداث، وتحاول إغواء المدرس الذي يعطي ابنها دروس خصوصية.

وفيلم “أنا وابن خالتي” من بطولة سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادي مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم “أنا وابن خالتى” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته.

آخر أعمال رباب ممتاز

يذكر أن آخر أعمال الممثلة المصرية رباب ممتاز كان مسلسل حكايات “جروب الماميز” مع نخبة من النجوم والنجمات.

مسلسل “حكايات جروب الماميز”، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين بن داود وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

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